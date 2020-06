Lavori manutenzione strada su Ponte Della Scafa

Roma – Anas (gruppo Fs italiane) avviera’ dalle 20.30 di oggi 23 giugno, a Roma, i lavori di ripristino del piano viabile sulla statale 296 Della Scafa in corrispondenza dell’omonimo ponte, dal chilometro 4 al 6,860 sia in direzione di Ostia che in direzione Fiumicino. Al fine di garantire la sicurezza per l’utenza in transito e per il personale coinvolto nei pressi dell’area di cantiere, in direzione Ostia, verranno istituite delle deviazioni su viabilita’ locale.

I lavori saranno effettuati in orario notturno dalle ore 20.30 alle 6 esclusi i giorni festivi. Durante le lavorazioni il traffico proveniente dall’aeroporto di Fiumicino e diretto ad Ostia e sulla via Ostiense, dovra’ immettersi al chilometro 4,200 sulla viabilita’ comunale denominata via del Ponte di Tor Boacciana e Via Tancredi e successivamente attraverso le altre viabilita’ comunali, raggiungere le destinazioni originarie. Il completamento e’ previsto per venerdi’ 10 luglio.