Lazio: 117 nuovi positivi, 6 decessi e 28 guarigioni

Roma – Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo un dato di 117 casi di positività, si conferma la frenata con un trend al 2,8% e c’è un’inversione di tendenza tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (13.936) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.604). Ora non bisogna mollare e continuare a tenere alto il livello di attenzione. A Frosinone si regista il primo caso di ictus con COVID trattato, mentre Roma città continua il rallentamento con 31 casi. Proseguono i controlli nelle case di cura e le RSA su tutto il territorio. E’ stato emanato il Programma di potenziamento delle cure primarie con le Unità di continuità assistenziale regionale e l’assistenza proattiva infermieristica. Presto arriveranno 580 infermieri nei Distretti per le attività di sorveglianza, monitoraggio e domicilio. E’ stato inoltre istituito il coordinamento COVID in ogni distretto sanitario.”

“Questa mattina insieme al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti abbiamo visitato l’ospedale San Camillo e in particolare il laboratorio per le analisi dei test COVID-19 che è stato oggetto di un sabotaggio proprio alla vigilia della sua attivazione. Oggi il laboratorio è a pieno regime e abbiamo voluto ringraziare tutti gli operatori che in questi giorni stanno lavorando al massimo per contrastare la diffusione del virus. La rete dell’assistenza anche durante l’emergenza COVID non si è mai fermata, nell’ultimo mese infatti l’ospedale San Camillo ha portato a termine 14 trapianti, un numero eccezionale. Sono in continua crescita i guariti che salgono di 28 unità nelle ultime 24h arrivando a 574 totali, i decessi nelle ultime 24h sono stati 6 e sono stati eseguiti oltre 55 mila tamponi.”

“La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 85 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.200 medici di famiglia e 310 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 36.000 mascherine chirurgiche, 65.050 maschere FFP2, 6.850 maschere FFP3, 11.690 camici impermeabili, 25.290 calzari, 112.000 cuffie e 83.900 guanti. Nel Lazio emergenza tute segnalata ad Arcuri, arrivate solo 200 su fabbisogno di 20 mila.”

– Asl Roma 1: 9 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 89 anni con pregresse patologie. 1545 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Al San Filippo Neri 20 pazienti ricoverati. Ad oggi vigilate 10 strutture residenziali per anziani. Non vi è alcun focolaio a Ponte Milvio

– Asl Roma 2: 10 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 86 anni con gravi patologie pregresse. 1 paziente è guarito. 34 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue la sorveglianza sanitaria al Selam Palace. Attenzionate 3 strutture per anziani, 1 centro accoglienza ordinario e 2 strutture religiose

– Asl Roma 3: 12 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 2 decessi: un uomo di 78 anni e una donna di 83 anni con precedenti patologie. 1693 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Ad oggi 7 le strutture monitorate di cui 2 fortemente attenzionate. Si stanno eseguendo i tamponi nella casa di riposo delle suore cappuccine di Acilia

– Asl Roma 4: 9 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 1780 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sono conclusi i controlli su tutte le RSA e case di riposo del territorio. Si stanno eseguendo i tamponi alla RSA di Santa Maria del Prato. Su 26 strutture, 7 attenzionate

– Asl Roma 5: 26 nuovi casi positivi. 23 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 78 anni con precedenti patologie. 1935 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale di Palestrina 41 pazienti ricoverati. A Tivoli individuata una Casa per detenuti e ex detenuti non autorizzata dal Comune, si stanno effettuando i controlli. Prosegue l’attività di sorveglianza al Nomentana Hospital

– Asl Roma 6: 10 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. 69 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale dei Castelli occupato il 60% dei posti letto #covid19. Completate le verifiche sulle strutture socio assistenziali del territorio

– Asl Frosinone: 14 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili ai cluster di Veroli e Cassino. Deceduta una donna di 96 anni. 2 pazienti sono guariti. 310 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Le strutture residenziali per anziani attenzionate sono attualmente 3

– Asl Latina: 14 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili al Comune di Fondi. Nessun nuovo decesso nelle ultime 48 ore. 4178 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare

– Asl Rieti: 9 nuovi casi positivi riferibili a cluster già noti. Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore. 2 pazienti sono guariti. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllato il 100% delle RSA del territorio

– Asl Viterbo: 4 nuovi casi positivi. Non si registrano decessi nelle ultime 72 ore. 10 pazienti sono guariti. 2360 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. In attesa dei risultati dei tamponi eseguiti nella casa di riposo di Celleno. 2 strutture per anziani sotto osservazione

– Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: 3 pazienti sono stati dimessi

– Azienda Ospedaliera San Camillo: Piena operatività del laboratorio per il test #covid19, si lavora per intensificare il numero dei tamponi processabili nelle 24 ore

– Azienda Ospedaliera San Giovanni: Operativo il laboratorio per il test #covid19

– Policlinico Umberto I: 166 pazienti ricoverati di cui 21 in terapia intensiva. 3 pazienti dimessi in isolamento domiciliare

– Policlinico Tor Vergata: 8 pazienti guariti sono stati dimessi

– Policlinico Gemelli: 14 pazienti sono stati dimessi

– Policlinico Campus Biomedico di Roma: Al Covid Center Campus Biomedico ricoverati 9 pazienti in terapia intensiva

– Ares 118: Continua l’assistenza psicologica per i cittadini al numero verde 800.118.800

– Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 10 bambini ricoverati nel reparto Covid di Palidoro + 5 genitori positivi. Guariti e in dimissione 2 neonati di Civitavecchia con le loro mamme. In buone condizioni la mamma e i due bimbi giunti ieri da Frosinone