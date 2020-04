Lazio: 118 positivi in più, 9 decessi e 44 guarigioni

Roma – Nel Lazio sono 118 i nuovi casi di positivita’ al coronavirus. Nove i decessi, 44 i pazienti guariti. Escono oggi dalla sorveglianza in 13.345. Sono i numeri odierni emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Bambino Gesu’, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato.

“Oggi registriamo un dato di 118 casi di positivita’, si conferma il rallentamento del trend che per la prima volta scende sotto al 3% e per la prima volta diminuisce il dato complessivo dei ricoverati nelle terapie intensive: – 5 passando, da 197 di ieri a 192 di oggi- ha spiegato D’Amato- Ora non bisogna mollare. A Viterbo si registra il dato piu’ basso nelle ultime 24h con 2 casi e zero decessi, mentre Roma citta’ continua il rallentamento con 26 casi. Proseguono i controlli nelle case di cura e le RSA su tutto il territorio arrivati a oltre il 60%. Sono in continua crescita i guariti che salgono di 44 unita’ nelle ultime 24h arrivando a 546 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 13.345 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 9”.

Questa la situazione nelle Asl e nelle aziende ospedaliere:

– Asl Roma 1 (6 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti.

1511 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio)

– Asl Roma 2 (12 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Due casi sospetti del Selam Palace di ieri negativi al tampone. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio)

– Asl Roma 3 (8 nuovi casi positivi. 1623 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio)

– Asl Roma 4 (2 nuovi casi positivi. 4 pazienti sono guariti. Deceduto uomo di 90 anni all’Ospedale San Paolo di Civitavecchia. 1684 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sono conclusi i controlli su tutte le RSA e case di riposo del territori)

– Asl Roma 5 (16 nuovi casi positivi. 8 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 92 anni all’Ospedale di Palestrina. 1690 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale di Palestrina sono ricoverati 37 pazienti)

– Asl Roma 6 (33 nuovi casi positivi. 1 paziente e’ guarito. Deceduto un uomo di 63 anni. 91 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Operativo il laboratorio per il test a Genzano)

– Asl Frosinone (7 nuovi casi positivi. Non si registrano decessi nelle ultime 48 ore. 6 pazienti sono guariti. 308 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare)

– Asl Rieti (26 nuovi casi positivi di cui 12 riferibili alla casa di riposo ‘Il Gabbiano’ di Fara Sabina. Decedute 2 donne di 90 e 96 anni con pregresse patologie. 2 pazienti sono guariti)

– Asl Viterbo (3 nuovi casi positivi. Non si registrano decessi nella ultime 48 ore. 7 pazienti sono guariti. 2354 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si stanno eseguendo i tamponi nella casa di riposo Villa Noemi di Celleno)

– Asl Latina (5 nuovi casi positivi. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. 1 paziente e’ guarito. 4016 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 14 posti letto all’Ospedale Goretti di Latina).

– Sant’Andrea (1 solo caso positivo in accesso al pronto soccorso. 111 pazienti ricoverati. 4 pazienti dimessi)

– San Camillo (operativo il laboratorio per i test) – San Giovanni (si sta attivando il laboratorio per i test) –

Umberto I (6 pazienti sono guariti. 2 decessi: un uomo di 70 anni e un uomo di 68 anni, entrambi con patologie preesistenti. Ricoverati 188 pazienti di cui 26 in terapia intensiva)

– Tor Vergata (attivati ulteriori 4 posti letto di terapia intensiva) – Policlinico Gemelli (2 decessi: un uomo di 77 anni e una donna di 81 anni, entrambi con patologie pregresse. 239 pazienti ricoverati di cui 38 in terapia intensiva)

– Campus Biomedico di Roma (al Covid Center attivati ulteriori 16 posti letto. 8 pazienti ricoverati in terapia intensiva e 2 in degenza ordinaria)

– Ifo (da oggi operativo il laboratorio per i test)

– Bambino Gesu’ (6 pazienti covid ricoverati. 2 bambini dimessi ieri. I 3 neonati e le 2 mamme di Civitavecchia sono negativi al secondo tampone. In arrivo a ricovero da Frosinone mamma e 2 figli tutti positivi).