Roma – Nel Lazio sono 121 i medici colpiti da Covid19, di cui 113 in isolamento domiciliare e 6 ricoverati (tra cui uno in terapia intensiva e un secondo in pre-intensiva). A Roma i medici positivi sono 101, a Latina 10, a Viterbo 6 e a Frosinone 4. Lo comunica all’agenzia Dire l’Ordine dei Medici di Roma.