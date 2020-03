Lazio: 173 nuovi contagi, 15 decessi e 23 guarigioni

Roma – Nel Lazio sono 173 i nuovi casi di positivita’ al coronavirus. Quindici i decessi, 23 i guariti. Escono oggi dalla sorveglianza in 3.150. Sono i numeri odierni emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Bambino Gesu’, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato.

“La situazione nelle case di riposo, che ricordo non rientrano nella gestione sanitaria, sta diventando molto seria e bisogna mantenere alto il livello di attenzione soprattutto in riferimento alla gestione degli ospiti che non possono essere non autosufficienti, e per le misure di protezione adottate- ha spiegato D’Amato- Stigmatizzo quei gestori che hanno consentito l’accesso a persone non autosufficienti. Dobbiamo mantenere altissima l’attenzione. Sono cluster di comunita’ che devono essere isolati.”

“Oggi registriamo un dato di 173 casi di positivita’ con un trend intorno al 10%, ma bisogna mantenere molto alta l’attenzione. Il dato incoraggiante riguarda l’aumento costante dei guariti che nelle ultime 24 salgono di 28 unita’ arrivando a 131 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 3.150 e sono 15 i decessi. Molte strutture ospedaliere stanno cambiando pelle attrezzando intere aree alla gestione di pazienti Covid e diverse di ostetricia e ginecologia garantendo il parto in sicurezza per donne positive al Covid”.

D’Amato ha poi evidenziato che “la nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha gia’ registrato oltre 62 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 1.600 medici di famiglia e 170 pediatri di libera scelta collegati”.

Questa la situazione di Asl e aziende ospedaliere:

– Asl Roma 1 (16 nuovi casi positivi, 697 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il padiglione D dell’ospedale San Filippo Neri per 40 posti disponibili entro sabato 28 marzo)

– Asl Roma 2 (14 nuovi casi positivi, 33 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’ospedale Pertini disponibili ulteriori 32 posti letto da lunedi’ 30 Marzo che diventeranno 64 entro il 5 Aprile. Si sta lavorando per attivare 57 posti letto dedicati all’ospedale Vannini che ha dato la disponibilita’)

– Asl Roma 3 (13 nuovi casi positivi. 448 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il piano terra dell’Ospedale Grassi per attivare ulteriori posti letto dedicati)

– Asl Roma 4 (20 nuovi casi positivi, 870 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da questa mattina l’ospedale San Paolo e’ dedicato a Covid19. Isolata RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia che diventera’ una struttura per pazienti in isolamento domiciliare)

– Asl Roma 5 (16 nuovi casi positivi. Dal 28 Marzo disponibili ulteriori 14 posti di terapia intensiva. Isolata Casa di Riposo Nerola)

– Asl Roma 6 (35 nuovi casi positivi. 144 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Gia’ operativi da oggi ulteriori 23 posti di pneumologia all’Ospedale dei Castelli che arriveranno a 73 posti dedicati)

– Asl Frosinone (26 nuovi casi positivi, deceduto uomo di 63 anni. 108 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 6 posti letto di malattie infettive all’Ospedale Spaziani di Frosinone)

– Asl Latina (11 nuovi casi positivi. All’Ospedale di Gaeta operativi 12 posti letto dedicati. Ricoverati i primi 6 pazienti positivi. Attivati ulteriori 22 posti letto all’Ospedale Goretti di Latina. Da attivare ulteriori 68 posti letto)

– Asl Rieti (5 nuovi casi positivi, 9 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro la prossima settimana saranno attivati ulteriori 18 posti letto dedicati all’Ospedale De Lellis)

– Asl Viterbo (17 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 78 anni con gravi patologie pregresse. 841 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro il 30 marzo saranno attivati ulteriori 30 posti di malattie infettive e ulteriori 12 posti di terapia intensiva).

E ancora:

– Sant’Andrea (Deceduta una donna di 84 anni con pregresse patologie. Guarito un paziente. Da oggi attivati ulteriori 25 posti letto. Entro il 30 marzo saranno disponibili ulteriori 25 posti di degenza ordinaria e 9 posti di terapia intensiva)

– San Camillo (entro domani si procedera’ con apertura del padiglione Marchiafava dedicato con 35 posti letto dedicati e 8 posti di sub intensiva. Ulteriori 17 posti letto di degenza ordinaria entro il 30 marzo)

– San Giovanni (40 posti letto di pneumologia a disposizione della rete entro fine Marzo. Disponibili al trasferimento di pazienti per liberare posti di radioterapia e di ostetricia per la rete regionale)

– Policlinico Umberto I (4 decessi: donna 84 anni, donna 90 anni, uomo 70 anni e uomo 53 anni, tutti con patologie preesistenti. Disponibili ulteriori 32 posti di malattie infettive nel secondo padiglione. Il 28 marzo disponibili ulteriori 18 posti letto)

– Spallanzani (deceduto uomo di 84 con patologie pregresse e un ragazzo di 33 anni del Montenegro per il quale e’ stato disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso)

– Policlinico Tor Vergata (deceduti 2 uomini di 91 e 79 anni con patologie pregresse. Guarito 1 paziente in isolamento domiciliare)

– Policlinico Gemelli (Operativi ulteriori 43 posti letto di malattie infettive e entro il 30 marzo ulteriori 38 posti di terapia intensiva al Covid Hospital 2 Columbus)

– Ifo (disponibili alla presa in carico dei pazienti provenienti da altre strutture ospedaliere della rete regionale per liberare spazi da dedicare a emergenza)

– Bambino Gesu’ (tutti i 6 bambini positivi sono in buone e stabili condizioni. Attivati 10 posti letto in R1 di pediatria. Continua il lavoro in sicurezza delle attivita’ pediatriche sia nella sede del Gianicolo che nella sede di Palidoro)

– Campus Biomedico (disponibilita’ ad attivare 9 posti letto di terapia intensiva dal 1 aprile e 31 posti letto ordinari entro il 20 aprile).