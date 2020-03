Lazio: 188 nuovi contagi, 17 decessi e 40 guarigioni

Roma – Nel Lazio sono 188 i nuovi casi di positivita’ al coronavirus. Diciassette i decessi, 40 i guariti. Escono oggi dalla sorveglianza in 5.535. Sono i numeri odierni emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Bambino Gesu’, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato.

“E’ una settimana decisiva e dobbiamo tenere alto il livello di attenzione soprattutto per alcune strutture a maggior rischio come le case di riposo- ha spiegato D’Amato- Oggi registriamo un dato in leggera crescita rispetto a quello delle ultime 24h con 188 casi di positivita’, ma mantenendo un trend del 12%. L’andamento di oggi e’ legato principalmente a tre cluster: il primo la casa di riposo Giovanni XXIII di Roma, il secondo la Rsa di Nerola in provincia di Roma e il terzo l’Ini Citta’ Bianca di Veroli in provincia di Frosinone che insieme rappresentano 87 casi di positivita’”.

“Il dato davvero incoraggiante riguarda i guariti che nelle ultime 24 salgono di 40 unita’ arrivando a 103 totali, la crescita maggiore dall’inizio dell’emergenza- ha aggiunto D’Amato- Ho inoltre appreso dalla direzione sanitaria dell’istituto Spallanzani che il poliziotto di Pomezia e’ stato trasferito dal reparto di rianimazione, dove era stato stubato, al reparto di degenza ordinaria. Un ulteriore segnale positivo sul decorso clinico del paziente”.

Questa la situazione nelle Asl e nelle aziende ospedaliere: – Asl Roma 1 (12 nuovi casi positivi, 624 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il padiglione D dell’Ospedale San Filippo Neri per 40 posti covid19 disponibili entro sabato 28 marzo) – Asl Roma 2 (28 nuovi casi positivi, decedute 2 donne: una di 89 anni all’Ospedale Pertini e una di 93 anni della Casa di Riposo Giovanni XXIII) – Asl Roma 3 (27 nuovi casi positivi, 3 pazienti sono guariti, 375 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare) – Asl Roma 4 (13 nuovi casi positivi, deceduta donna cardiopatica di 78 anni. 801 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da domani l’Ospedale San Paolo dedicato a Covid19. Isolata RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia) – Asl Roma 5 (21 nuovi casi positivi, 916 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 28 marzo disponibili ulteriori 13 posti di terapia intensiva). – Asl Roma 6 (15 nuovi casi positivi, 2 decessi: donna oncologica di 55 anni di Anzio e uomo di 75 anni di Nettuno con patologie pregresse. 79 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare) – Asl Frosinone (32 nuovi casi positivi di cui 13 alla RSA Ini – Citta’ Bianca. Deceduto paziente ultraottantenne con patologie pregresse. Attivati 66 posti letto dedicati all’Ospedale Spaziani di Frosinone) – Asl Rieti (3 nuovi casi positivi, 46 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivato ieri 14 posti letto all’Ospedale De Lellis. Entro la prossima settimana saranno attivati ulteriori 18 posti letto dedicati) – Asl Viterbo (14 nuovi casi positivi, 775 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro il 30 marzo saranno attivati ulteriori 30 posti di malattie infettive e ulteriori 12 posti di terapia intensiva) – Asl Latina (23 nuovi casi positivi, 1.877 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale di Gaeta operativi 12 posti letto dedicati. Ricoverati i primi 4 pazienti positivi).

E ancora: – Sant’Andrea (deceduta donna di 84 anni con gravi patologie preesistenti. Da domani attivati ulteriori 25 posti letto. Entro il 30 marzo saranno disponibili ulteriori 25 posti di degenza ordinaria e 9 posti di terapia intensiva) – San Camillo (entro il 26 marzo si procedera’ con apertura del padiglione Marchiafava dedicato a #covid19 con 35 posti letto dedicati e 8 posti di sub intensiva. Ulteriori 35 posti letto di degenza ordinaria e 10 di rianimazione entro il 30 marzo) – San Giovanni (40 posti letto di pneumologia a disposizione della rete entro il 29 marzo. Disponibili al trasferimento di pazienti per liberare posti di radioterapia e di ostetricia per la rete regionale) – Spallanzani (deceduto uomo di 75 anni con patologie pregresse. Entro il 31 marzo verranno attivati ulteriori 10 posti di terapia intensiva) – Tor Vergata (deceduto uomo di 67 anni. Completato lo svuotamento della torre 8 per rendere operativo il Covid Hospital 4 Tor Vergata per 80 posti entro il 31 marzo. Sempre entro il 31 marzo disponibili ulteriori 50 posti) – Policlinico Gemelli (2 decessi: uomo di 87 anni e donna di 80 anni con patologie pregresse. Operativi ulteriori 43 posti letto di malattie infettive e entro il 30 marzo ulteriori 38 posti di terapia intensiva al Covid Hospital 2 Columbus) – Campus Biomedico (Continua lo screening per immagini elaborate da intelligenza artificiale delle tac sospette covid19 per il Comune di Fondi) – Policlinico Umberto I (4 decessi: 3 uomini di 90, 90 e 74 anni e una donna di 67 anni. Tutti con preesistenti patologie. Da ieri sera ulteriori 7 posti letto di terapia intensiva. Disponibili ulteriori 32 posti di malattie infettive nel secondo padiglione) – Bambino Gesu’ (tutti i 6 bambini positivi sono in buone e stabili condizioni).