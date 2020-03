Lazio: 199 nuovi contagi, 12 decessi e 9 guarigioni

Roma – Nel Lazio sono 199 i nuovi casi di positivita’ al coronavirus. Dodici i decessi, 9 i pazienti guariti. Escono oggi dalla sorveglianza in 7.035. Sono i numeri odierni emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Bambino Gesu’, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato.

“Oggi registriamo un dato di 199 casi di positivita’ e un trend in leggero calo e per la prima volta sotto il 10% ovvero al 9,5%- ha spiegato D’Amato- Sono in totale 68 i casi odierni che fanno riferimento alle case di riposo circa 1/3 del totale e si confermano dunque situazioni sulle quali mantenere altissima l’attenzione. Sono partite le verifiche nelle case di riposo. Continuano ad essere in aumento i guariti che nelle ultime 24 ore salgono di 9 unita’ arrivando a 164 totali ed e’ avvenuto un parto al Gemelli di una donna positiva al Covid-19 ed e’ andato tutto bene. E’ partito infine il Covid Hospital di Tor Vergata e da oggi nella rete anche l’ospedale Israelitico. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 7.035 e sono 12 i decessi”.

Questa la situazione nelle Asl e nelle aziende ospedaliere:

– Asl Roma 1 (12 nuovi casi positivi, 4 pazienti sono guariti. 762 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro domani saranno attivati 20 posti letto all’Ospedale San Filippo Neri. Ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva l’1 aprile)

– Asl Roma 2 (33 nuovi casi positivi di cui 28 riferiti al cluster della Casa di Cura Giovanni XXIII e 2 al Cluster della comunita’ dei Padri Paolini. 2 pazienti sono guariti. 34 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare)

– Asl Roma 3 (30 nuovi casi positivi di cui 18 riferibili al cluster della Rsa Villa Giulia. 6 pazienti sono guariti. 730 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare)

– Asl Roma 4 (14 nuovi casi positivi, 3 pazienti sono guariti. Deceduti 2 uomini di 60 e 63 anni con patologie preesistenti. 976 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare)

– Asl Roma 5 (17 nuovi casi positivi di cui 2 alla Casa di Riposo di San Polo dei Cavalieri che sono stati ricoverati. 1071 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare)

– Asl Roma 6 (14 nuovi casi positivi, 47 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale dei Castelli saranno attivati ulteriori 70 posti dedicati. Entro domani alle 14 disponibili ulteriori 9 posti)

– Asl Frosinone (29 nuovi casi positivi di cui 8 alla Casa di Cura Ini – Citta’ Bianca di Veroli e 4 al San Raffaele di Cassino. 4 decessi: uomo di 72 anni, donna di 85 anni e donna di 59 anni all’Ospedale di Frosinone e uomo di 68 a Cassino)

– Asl Latina (13 nuovi casi positivi. 2318 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale di Gaeta operativi 12 posti letto dedicati. All’Ospedale Goretti di Latina da martedi’ 31 marzo saranno attivati 6 posti di rianimazione)

– Asl Rieti (21 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 73 anni con patologie preesistenti. 14 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro domani saranno attivati ulteriori 18 posti letto e 2 posti di terapia intensiva #covid19 all’Ospedale De Lellis)

– Asl Viterbo (16 nuovi casi positivi. 955 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ulteriori 30 posti di malattie infettive e ulteriori 12 posti di terapia intensiva entro il 30 Marzo all’Ospedale Belcolle).

– Sant’Andrea (attivati ulteriori 25 posti letto a pressione negativa. Domani saranno attivati 25 posti letto dedicati. Attivo servizio psicologico per cittadini e operatori H24)

– San Camillo (Operativi 8 posti letto di sub intensiva. Ulteriori 17 posti letto di degenza ordinaria entro il 30 Marzo e ulteriori 18 posti letto a bassa intensita’ il 3 Aprile)

– San Giovanni (20 posti letto di pneumologia e 20 posti di sub intensiva a disposizione della rete entro il 30 marzo)

– Umberto I (deceduta una donna di 84 anni con gravi patologie preesistenti. Completati i lavori del secondo piano del Covid Hospital 5 Eastman che puo’ riprendere la piena attivita’ di 26 posti letto di malattie infettive)

– Tor Vergata (4 decessi: tutti uomini di 74, 60, 85 e 79 anni, tutti che preesistenti patologie. Completato lo svuotamento della torre 8 per rendere operativo il Covid Hospital 4 Tor Vergata per 80 posti)

– Gemelli (eseguito in sicurezza un parto di una donna positiva. Operativi ulteriori 43 posti letto di malattie infettive e entro il 30 marzo ulteriori 38 posti di terapia intensiva al Covid Hospital 2 Columbus)

– Campus Biomedico di Roma (disponibilita’ ad attivare il Covid Center con 9 posti letto di terapia intensiva dal 1 aprile e 31 posti letto ordinari di cui 7 sub intensivi entro il 20 aprile)

– Bambino Gesu’ (altro bambino dimesso. Sono 4 i pazienti Covid attualmente ricoverati, tutti in buone condizioni. 500 i casi sospetti valutati dall’inizio dell’emergenza)

– Ospedale Israelitico (da oggi attivo con ulteriori 22 posti dedicati: avviati i primi trasferimenti di pazienti positivi).