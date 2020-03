Lazio: 208 nuovi contagi, 14 decessi e 59 guariti

Roma – Nel Lazio sono 208 i nuovi casi di positivita’ al coronavirus. Quattordici i decessi, 59 i pazienti guariti. Escono oggi dalla sorveglianza in 6.317. Sono i numeri odierni emersi durante la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Bambino Gesu’, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Oggi registriamo un dato di 208 casi di positivita’ (con 52 casi rilevati a Rieti e riferiti alle case di riposo) e un trend in decrescita per la prima volta al di sotto del 8%- ha spiegato D’Amato- Si conferma l’incidenza dei cluster delle case di riposo con particolare evidenza per la situazione di Rieti e in frenata il trend su Roma citta’. E’ record nel numero dei guariti che sale di 59 unita’ nelle ultime 24h arrivando a 267 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 6.317 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 14”.

“Stanno funzionando le ulteriori misure adottate sia nel comune di Fondi, sia nel comune di Nerola, dove oggi si e’ avviato un ulteriore approfondimento epidemiologico che abbiamo richiesto all’Istituto Spallanzani in collaborazione con l’equipe itinerante dell’Ordine die Medici di Roma- ha aggiunto D’Amato- La riorganizzazione della rete ospedaliera e delle terapie intensive sta tenendo bene. E ad oggi non registriamo elementi di sofferenza. Cosi’ come va estesa la sorveglianza domiciliare e nelle strutture ricettive. Le prime due messe a disposizione su Roma sono al completo. E’ iniziata infine la distribuzione dei kit dei dispositivi di protezione individuale ai medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta da parte delle Asl”.

Questa la situazione nelle Asl e nelle aziende ospedaliere:

– Asl Roma 1 (24 nuovi casi positivi. 818 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’ospedale San Filippo Neri ulteriori 10 posti letto di terapia intensiva dal 1 Aprile. Continua la riabilitazione per i primi 2 pazienti cinesi)

– Asl Roma 2 (21 nuovi casi positivi. 813 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’ospedale Pertini disponibili ulteriori 32 posti letto, di cui 10 di terapia intensiva operativi dal 1 aprile)

– Asl Roma 3 (13 nuovi casi positivi. 7 pazienti sono guariti. 927 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’ospedale Grassi si stanno attivando ulteriori 25 posti letto dedicati, di cui 8 di terapia intensiva operativo dal 2 aprile)

– Asl Roma 4 (22 nuovi casi positivi. 2 decessi: donne di 83 anni e di 80 anni con pregresse patologie. 1144 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 3 pazienti sono guariti)

– Asl Roma 5 (10 nuovi casi positivi, 1296 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare)

– Asl Roma 6 (31 nuovi casi positivi, 2 decessi: donna 91 anni e uomo di 74 anni con patologie pregresse. 1 paziente e’ guarito. 38 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare)

– Asl Frosinone (13 nuovi casi positivi, 2 decessi: uomo 70 anni e donna 70 anni, entrambi pazienti oncologici. 149 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’ospedale Spaziani di Frosinone sono stati attivati oggi ulteriori 20 posti letto)

– Asl Latina (8 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. All’Ospedale Goretti di Latina da domani saranno attivati 9 posti di rianimazione)

– Asl Rieti (52 nuovi casi positivi, la maggior parte riferibile al cluster delle case di riposo. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. 1 paziente e’ guarito)

– Asl Viterbo (14 nuovi casi positivi. 2 decessi: uomo di 67 anni e donna di 89 anni con pregresse patologie. 1100 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivo da questa mattina il laboratorio per il test).

– Sant’Andrea (perativi 25 posti letto dedicati e entro domani saranno attivati ulteriori 9 posti letto. Attivabili 4 posti di terapia intensiva entro il 1 aprile. Attivo servizio psicologico per cittadini e operatori h24)

– San Camillo (entro domani saranno operativi 30 posti letto dedicati. Dal 1 aprile sara’ attivato il laboratorio per il test covid19 h24)

– San Giovanni (da oggi sono operativi 20 posti letto di pneumologia e ulteriori 20 posti di sub intensiva da domani. Dal 7 aprile sara’ attivato il laboratorio h24 per il test)

– Umberto I (2 decessi: 2 uomini di 78 anni e di 80 anni con patologie pregresse. Completati i lavori al Covid Hospital 5 Eastman, nuovamente operativi i 26 posti di malattie infettive)

– Policlinico Tor Vergata (4 decessi: uomo di 78 anni, uomo di 64 anni, donna di 92 e donna di 69 anni, tutti con patologie pregresse. Operativo il Covid Hospital 4 Tor Vergata. Attualmente attivi 123 posti di degenza ordinaria e 20 di terapia intensiva)

– Policlinico Gemelli (3 pazienti dimessi. Operativi ulteriori 43 posti letto di malattie infettive. Da oggi disponibili ulteriori 38 posti di terapia intensiva al Covid Hospital 2 Columbus)

– Campus Biomedico di Roma (sara’ attivato il Covid Center con 9 posti letto di terapia intensiva dal 1 aprile e 31 posti letto ordinari di cui 7 sub intensivi entro il 20 aprile)

– Bambino Gesu’ (tutti i 5 bambini positivi ricoverati sono in buone condizioni. Servizio di consulenza telefonica esteso ai pediatri di libera scelta, 7 giorni su 7, ore 9-19. Tel. 0668592088) – Istituto Zooprofilattico (operativo il laboratorio per il test a disposizione per la rete regionale).