Roma – Sono 3.554 i casi positivi nel Lazio al Covid-19. Di questi, 2.409 sono in isolamento domiciliare, 1.085 sono ricoverati non in terapia intensiva, 60 sono ricoverati in terapia intensiva, 688 sono deceduti e 3.401 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ della Regione Lazio.