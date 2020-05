Lazio: 38 positivi in più

-Asl Roma 1: 12 nuovi casi positivi. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Raddoppiata l’attività della postazione per il tampone drive in al Santa Maria della Pietà e si sta lavorando per attivare una seconda postazione sul territorio

-Asl Roma 2: 8 nuovi casi positivi. 3 decessi: una donna di 88 anni, un uomo di 82 anni e una donna di 88, tutti con patologie pregresse. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da domani le USCA-R a lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio. 3 postazioni per il tampone drive in attive sul territorio. In corso indagine epidemiologica al Santa Lucia

-Asl Roma 3: 6 nuovi casi positivi. 90 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio. Postazione per tamponi drive in di Casal Bernocchi operativo, si lavora per attivare un’altra postazione

-Asl Roma 4: Non si registrano nuovi casi positivi. 115 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 decessi: un uomo di 82 anni e un uomo di 87 anni. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia

-Asl Roma 5: 1 nuovo caso positivo. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio. 5 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio

-Asl Roma 6: 8 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 81 anni e una donna di 105 anni, entrambi con patologie pregresse. 71 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continua il monitoraggio delle RSA e case di riposo del territorio attenzionate

-Asl Frosinone: 2 nuovi casi positivi in isolamento domiciliare. 0 decessi. 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio

-Asl Latina: Non risultano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 73 anni. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio

-Asl Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi negli ultimi 3 giorni. 0 decessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio

-Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 47 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Tarquinia e di Civita Castellana, in apertura il terzo all’Ospedale Belcolle di Viterbo

-Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: Operativo il laboratorio per il test sierologico

-Azienda Ospedaliera San Camillo: Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 72 ore. Operativo il laboratorio per il test Covid-19 H24

-Azienda Ospedaliera San Giovanni: Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 8 giorni. Operativo il laboratorio per il test Covid-19 H24

-Policlinico Umberto I: 104 pazienti ricoverati di cui 7 in terapia intensiva. 2 pazienti guariti. 4 decessi

-Policlinico Tor Vergata: 87 pazienti ricoverati di cui 9 in terapia intensiva

-Policlinico Gemelli: 110 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 18 in terapia intensiva. Deceduto un uomo di 81 anni

-Policlinico Campus Biomedico di Roma: 35 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 13 in terapia intensiva. Presi in carico 2 pazienti provenienti dal Santa Lucia

-Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: nelle ultime 24 ore ricoverati una bambina con il fratellino e la mamma, tutti e 3 positivi e clinicamente stabili. In totale restano ricoverati 10 bambini, inclusi i 2 bambini in terapia intensiva in miglioramento e pronti per il trasferimento in degenza. Si evidenzia l’importante gestione dei piccoli pazienti della Regione Lazio in teleconsulto con 150 pediatri del territorio ed ospedalieri

-Ares 118: Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini