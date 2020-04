Lazio: 78 positivi in più

-Asl Roma 1: 20 nuovi casi positivi di cui 12 riferibili al cluster dell’Ateneo Salesiano. 25 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Si stanno attivando le USCA-R per indagine epidemiologica su personale sanitario

-Asl Roma 2: 11 nuovi casi positivi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R da oggi attivati 2 drive in per indagine epidemiologica. Attivi sul territorio in totale 3 drive in

-Asl Roma 3: 7 nuovi casi positivi di cui 3 in isolamento domiciliare. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio

-Asl Roma 4: 9 nuovi casi positivi. 164 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio

-Asl Roma 5: 7 nuovi casi positivi. 31 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio

-Asl Roma 6: 17 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 87 anni proveniente dalla RSA San Raffaele di Rocca di Papa e una donna di 77 anni proveniente dalla clinica Villa dei Pini di Anzio. 72 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. A Villa dei Pini i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono tutti negativi. Alla RSA San Raffaele di Rocca di Papa ad oggi sono stati trasferiti in altre strutture 104 pazienti positivi. Continua il monitoraggio sulle altre RSA e case di riposo attenzionate. Da domani si ampliano i posti nella RSA Covid pubblica di Genzano

– Asl Frosinone: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 26 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio: tutti i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono negativi

-Asl Latina: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 252 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio

-Asl Rieti: 4 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 97 anni. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio

-Asl Viterbo: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 15 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continua il monitoraggio delle RSA e case di riposo del territorio

-Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: 1 paziente guarito. Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore

-Azienda Ospedaliera San Camillo: Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 72 ore. Operativo il laboratorio per il test Covid-19 H24

-Azienda Ospedaliera San Giovanni: Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 72 ore. Operativo il laboratorio per il test Covid-19 H24

-Policlinico Umberto I: 106 pazienti ricoverati di cui 11 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti. Deceduta una donna di 65 anni con patologie precedenti

-Policlinico Tor Vergata: 95 pazienti ricoverati di cui 10 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti. Il 95% del personale dipendente è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. 2 decessi: un uomo di 72 anni e una donna di 77 anni

-Policlinico Gemelli: 119 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 19 in terapia intensiva. 8 pazienti sono guariti

-Policlinico Campus Biomedico di Roma: Sono stati processati 212 tamponi provenienti dalla Regione Valle D’Aosta. 30 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 12 in terapia intensiva. 2 pazienti sono guariti

-Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: Restano ricoverati al Centro Covid di Palidoro 16 pazienti: 12 bambini, di cui 2 in terapia intensiva, e 4 mamme. Dei 92 pazienti sospetti sottoposti a tampone nelle ultime 24 ore, nessun positivo

-Ares 118: Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini