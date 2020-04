Lazio: 80 positivi in più, 7 decessi e 12 guarigioni

Roma – Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

“Oggi registriamo un dato di 80 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,3%. Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa. Il tasso di replicazione del virus è a 0.58. Aumentano i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 482 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Nel pomeriggio, al termine di una fase di riabilitazione, è stato dimesso dall’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani il Poliziotto di Pomezia, è una buona notizia a lui e la sua famiglia vanno i migliori auguri.”

“Dai controlli a tappeto che si stanno effettuando nella Asl di Frosinone è emersa la terza casa di riposo abusiva a Fiuggi che pubblicizzava servizio medico ed infermieristico senza alcun tipo di autorizzazione per esercitare attività socio-assistenziali per anziani. E’ un fatto molto grave ed è stato richiesto dalla Asl formalmente al sindaco del Comune di Fiuggi di emettere una ordinanza urgente nei confronti dei legali rappresentanti dell’hotel professionalmente indicati come addetti alle pulizie, raccomandando il trasferimento degli ospiti, circa 20, presso strutture idonee.”

“Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (18.381) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.887) più di 8 mila unità. Nella RSA COVID di Genzano si sta attivando servizio di videochiamate con i parenti grazie ad una donazione da parte di Huawei.

Per quanto riguarda i guariti salgono di 12 unità nelle ultime 24h per un totale di 1.142, e 7 i decessi nelle ultime 24h ed è stata superata la soglia dei 104 mila tamponi.”

***La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ realizzata in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha registrato oltre 90 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.350 medici di famiglia e 330 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i DPI – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 189.800 mascherine chirurgiche, 29.000 maschere FFP2, 680 maschere FFP3, 23.300 camici impermeabili, 7.400 calzari, 7.500 guanti, 28.500 cuffie.

La situazione nelle Asl e A.O:

-Asl Roma 1: 14 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 72 anni con precedenti patologie. 97 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da domani verrà raddoppiata l’attività dei tamponi drive in per persone in isolamento domiciliare convocate dalla asl

-Asl Roma 2: 6 nuovi casi positivi. 12 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio.

-Asl Roma 3: 9 nuovi casi positivi, di cui 2 in isolamento domiciliare. 22 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si stanno eseguendo controlli sulla RSA Villa Carla

-Asl Roma 4: 2 nuovi casi positivi. 101 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i lavori delle Usca-r per i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio di Campagnano, Santa Marinella e Civitavecchia

-Asl Roma 5: 10 nuovi casi positivi. 69 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio

-Asl Roma 6: 20 nuovi casi positivi. 4 decessi: un uomo di 76 anni al Regina Apostolorum proveniente da RSA San Raffaele di Montecompatri, una donna di 75 anni oncologica, un uomo di 79 anni oncologico e una donna di 87 anni al Regina Apostolorum proveniente dalla RSA San Raffaele Rocca di Papa, tutti con gravi patologie pregresse. 60 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio

-Asl Frosinone: 9 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 64 anni. 36 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Durante i controlli è stata individuata una terza casa di riposo abusiva a Fiuggi all’interno di un Hotel. Richiesto al Sindaco di Fiuggi di emettere un’ordinanza urgente nei confronti dei legali rappresentanti della struttura e assicurare il trasferimento degli ospiti presso strutture idonee. Informata la Questura di Frosinone

-Asl Latina: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 187 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio

-Asl Rieti: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi 14 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio

-Asl Viterbo: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 72 anni con patologie pregresse. 26 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio: alle RSA di Acquapendente e di Nepi tutti i tamponi eseguiti sono negativi. All’Ospedale di Tarquinia sospensione attività per sanificazione a causa di 7 casi positivi: si sta procedendo con i tamponi a tutto il personale e ai pazienti

-Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: 72 pazienti ricoverati, di cui 14 in terapia intensiva. 3 pazienti sono guariti

-Azienda Ospedaliera San Camillo: Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 4 giorni

-Azienda Ospedaliera San Giovanni: Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 10 giorni. Nessun caso di positività tra il personale sanitario

-Policlinico Umberto I: 121 pazienti ricoverati di cui 17 in terapia intensiva. 3 pazienti sono guariti. Sta proseguendo la sorveglianza sanitaria sul personale esposto: su 550 tamponi eseguiti solo 2 casi positivi

-Policlinico Tor Vergata: Si sta attivando il laboratorio per il test sierologico

-Policlinico Gemelli: 137 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 28 in terapia intensiva

-Policlinico Campus Biomedico di Roma: 28 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico, di cui 9 in terapia intensiva. 1 paziente guarito

-Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: 8 bambini + 6 genitori ricoverati nel Centro Covid di Palidoro. Due pazienti stabili in terapia intensiva, con riduzione della febbre a seguito di trattamento. Programmata attività di follow up in Day hospital per i bambini finora dimessi per controllare a distanza di tempo le condizioni di salute

-IFO: Si sta predisponendo il laboratorio per il test sierologico. Posto sotto sorveglianza sanitaria il 32% del personale sanitario

-Ares 118: Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini