Lazio: 81 positivi in più, 4 deceduti e 14 guarigioni

Roma – “Oggi nel Lazio registriamo un dato di 81 casi positivi nelle ultime 24 ore di cui 22 sono riferiti a recuperi di ritardate notifiche e un trend all’1,1%. Proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Conclusa l’indagine epidemiologica delle unita’ mobili Usca-R presso la Fondazione Irccs Santa Lucia, sono stati eseguiti oltre 500 tamponi.”

“Si sono concluse le procedure della gara ad evidenza pubblica e da lunedi’ partiranno i 300 mila test sierologici per effettuare quella che sara’ la piu’ grande indagine di sieroprevalenza a livello nazionale su tutti gli operatori sanitari, compresi medici di medicina generale, pediatri e farmacisti, tutte le Forze dell’Ordine e per tutte le Rsa. Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 10 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore e zero decessi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 4, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.024 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 161 mila”. Cosi’ l’assessore alla Sanita’ e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, dopo l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesu’.

La nuova app della Regione ‘LazioDrCovid’ realizzata in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha registrato oltre 93 mila utenti che hanno scaricato l’applicazione e 2.600 medici di famiglia e 340 pediatri di libera scelta collegati. Per quanto riguarda infine i Dpi – dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione presso le strutture sanitarie: 15.500 mascherine chirurgiche, 41.100 maschere FFP2, 2.430 tute idrorepellenti, 10.600 camici impermeabili, 50.000 guanti.

Questa la situazione nelle Asl e nelle aziende ospedaliere:

– Asl Roma 1: 4 nuovi casi positivi. 18 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. I nuovi positivi di oggi sono inferiori al numero dei guariti delle ultime 24 ore. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà

-Asl Roma 2: 15 nuovi casi positivi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti

-Asl Roma 3: 6 nuovi casi positivi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi

-Asl Roma 4: 4 nuovi casi positivi. 296 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia

-Asl Roma 5: 29 nuovi casi positivi di cui 22 sono un recupero di notifiche arretrate. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Il 100% del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. 5 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Monterotondo, Tivoli, Guidonia, Subiaco e Colleferro

-Asl Roma 6: 13 nuovi casi positivi. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e Pomezia. Si lavora per aprire una postazione nel comune di Anzio

-Asl Frosinone: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 postazioni di tamponi drive in all’Ospedale di Frosinone e di Cassino

-Asl Latina: 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 179 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Si lavora per aprire 2 postazioni di tamponi drive in a Latina e a Gaeta

-Asl Rieti: 3 nuovi casi positivi. 0 dessi. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Rieti, di Poggio Mirteto e di Contigliano

-Asl Viterbo: 3 nuovi casi positivi. 0 decessi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Tarquinia, di Civita Castellana e all’Ospedale Belcolle di Viterbo

-Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. Operativo il laboratorio per il test Covid-19 H24. 2 pazienti sono guariti. Deceduto un uomo di 67 anni con patologie pregresse

-Azienda Ospedaliera San Camillo: Non si registrano nuovi casi positivi in accesso al pronto soccorso nelle ultime 24 ore. Operativo il laboratorio per il test Covid-19 H24

-Azienda Ospedaliera San Giovanni: Non si registrano nuovi casi in accesso al pronto soccorso negli ultimi 10 giorni. Operativo il laboratorio per il test Covid-19 H24. Operativo il laboratorio per il test di sieroprevalenza da lunedì 11 Maggio

-Policlinico Umberto I: 82 pazienti ricoverati di cui 6 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti

-Policlinico Tor Vergata: Deceduto un uomo di 55 anni con gravi patologie pregresse. 5 pazienti sono guariti

-Policlinico Gemelli: 100 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 14 in terapia intensiva

-Policlinico Campus Biomedico di Roma: 34 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 12 in terapia intensiva. Su 251 test sierologici sul personale sanitario non si sono registrati casi positivi

-Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: nuovo ricovero nella giornata di ieri in opbg covid. In totale restano 11 ricoverati, 9 bambini e 2 mamme

-Ares 118: Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini