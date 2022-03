Lazio, Buschini: consorzio industriale, bene 50 mln su infrastrutture

Roma – “Quaranta interventi per un totale di 50milioni di euro di investimenti sulle infrastrutture di tutto il Lazio servizio delle aree industriali. Un grazie al Consorzio Industriale del Lazio, al suo Presidente Francesco De Angelis, al consiglio di amministrazione ed al presidente Nicola Zingaretti, insieme alla sua giunta, hanno voluto mantenere un impegno per lo sviluppo dei territori.”

“Proprio ieri, al Tavolo Automotive, abbiamo discusso tra le altre cose, della necessità di potenziare infrastrutture viarie, la Rete, la mitigazione ambientale, come premessa necessaria per superare la crisi. Per il consorzio industriale del Lazio credo non poteva esserci partenza migliore. Come consigliere regionale non posso che essere fiero e soddisfatto per questo grande lavoro di squadra. Così in una nota il consigliere regionale del Pd Mauro Buschini. (Agenzia Dire)