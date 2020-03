Lazio. Corrotti (Lega) a Lombardi: “Su emergenza abitativa solo giustificazioni”

“Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Roberta Lombardi è costretta a giustificarsi con i suoi elettori, evidentemente arrabbiati, sul provvedimento dell’emergenza abitativa che ha diviso in due i pentastellati alla Regione Lazio.

Non sono infatti passate neppure ventiquattro ore dall’approvazione del collegato al bilancio che si è capito subito il motivo della fretta che ha spinto la maggioranza e una parte dei 5 stelle a concludere il tutto nella notte: dare una parte del dieci percento dedicato a coloro non in possesso dei requisiti agli occupanti di Tor Marancia.

Ciò che noi chiedevamo era un confronto che potesse garantire soluzioni a chi attende in lista d’attesa per un alloggio popolare da anni e che ora, grazie a questo provvedimento, una casa non la vedrà più in tutta la sua vita.

Si tratta di un tema da affrontare in modo trasparente, serio e concreto: la legalità non ha deroghe e non fa sconti a nessuno!” Così in un video postato su Facebook Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio