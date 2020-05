Lazio Disco: si studia innalzamento Isee per bonus affitto

Roma – “Nei prossimi 10 giorni pubblicheremo le graduatorie del bando ‘Nessuno escluso’ grazie a cui gli studenti meno abbienti potranno beneficiare di un contributo (250 euro, ndr) per l’acquisto di device per la didattica a distanza”. Ad annunciarlo, durante un’audizione in commissione Lavoro della Regione Lazio, il presidente di Lazio Disco, Alessio Pontillo. Quest’ultimo ha elencato tutte le misure intraprese dall’ente di via Cristoforo Colombo per il sostegno agli studenti universitari durante l’emergenza Covid. Tra queste, il bonus per gli affitti per lavoratori e studenti che ammonta a un massimo del 40% per un massimo di tre mensilita’ di canone di locazione e che per ora “ha visto oltre 1.500 beneficiari”. In questo caso, ha annunciato Pontillo, “e’ allo studio la possibilita’ di aumentare il livello di Isee per poter accedere al contributo gia’ di gran lunga superiore a quello per poter accedere alle borse di studio”. Allo studio anche la possibilita’ di potenziare, o incrementare gli altri bandi, “ma solo quando si avra’ un quadro epidemiologico chiaro della Fase 2 dell’emergenza” ha concluso.