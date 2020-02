Lazio. Durigon-Corrotti (Lega): “Con Zingaretti vince illegalità su case popolari”

“Il PD in grande spolvero elettorale, sfrutta le forzature sul collegato alla finanziaria regionale per fare un altro regalino al candidato Ministro dell’Economia al I Collegio di Roma Capitale strumentalizzando il dramma dell’emergenza abitativa.

Infatti, se da una parte disattendono le aspettative di coloro che da anni sono in attesa per una casa popolare seguendo le regole, dall’altra decidono di destinare una quota del 10% agli immigrati irregolari senza titolo.

Non può passare il concetto che chi è prepotente e occupa una casa in modo abusivo vinca su coloro che sono per la legalità. Se questo vuol dire essere di sinistra, noi ci dichiariamo orgogliosamente non di sinistra.” Così in una nota Claudio Durigon, coordinatore di Roma e Provincia e Laura Corrotti consigliere Lega Regione Lazio