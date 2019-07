Lazio, Lega domani incontra associazioni caccia alla Pisana

Roma – Si terra’ domani in Consiglio regionale del lazio, a partire dalle 16.30 nella sala Mechelli, la tavola rotonda sulla caccia alla presenza del senatore e responsabile federale della Lega, Francesco Bruzzone, dove parteciperanno le delegazioni di operatori dalla provincia di Roma, Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti. L’evento e’ stato organizzato dal gruppo consiliare della Lega che ha ottenuto diversi risultati importanti nel primo anno di consiliatura sul comparto. “Sara’ l’occasione per illustrare le iniziative messe in campo e confrontarsi con il senatore Bruzzone e Sergio Marzella (Enalcaccia), Paolo Crocetta (Anuu), Giancarlo Siddera (Arci-caccia), Gabriele Tullio (Libera-caccia), Luciano Pieralli (Federcaccia) e Gianni Corsetti (Italcaccia)- spiegano in una nota il capogruppo della Lega, Orlando Tripodi, e i consiglieri Laura Corrotti e Daniele Giannini- Nelle scorse ore abbiamo presentato un’interrogazione urgente sulla mancata emanazione del calendario venatorio a differenza di quanto avviene in altre Regioni italiane”. “Per questo- aggiungono i consiglieri del Carroccio- stiamo dando battaglia in Aula affinche’ non ci siano Regioni di serie A e serie B, oltre a porre l’attenzione sulla riproduzione di alcune specie selvatiche che hanno provocato ingenti danni al mondo agricolo e sulla crisi degli Ambiti Territoriali di Caccia (Atc), sui quali abbiamo gia’ chiesto un’audizione urgente nella commissione competente, ormai allo stremo per il mancato trasferimento da parte della Regione dei contributi garantiti ogni anno dai cacciatori”, concludono.