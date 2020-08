Lazio Nuoto, Frongia: nuovi gestori hanno confermato tutti i dipendenti

Roma – “Lazio Nuoto: ulteriori chiarimenti e un’ottima notizia per tutti i dipendenti dell’impianto. Torniamo a parlare della piscina di via Giustiniano Imperatore, a seguito delle polemiche degli ultimi giorni. Come risulta evidente dalla ricostruzione della vicenda, la nostra amministrazione sta seguendo le regole e rispettando le sentenze, non esiste alcuna questione personale contro i colori biancocelesti o la storia della S.S. Lazio Nuoto. Chiunque affermi il contrario lo fa in malafede”. Lo scrive su Facebook l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele Frongia.

“Non esistono preferenze di sorta da parte dell’amministrazione su chi gestisce le strutture, si e’ sempre proceduto nel medesimo modo per ogni bando portato avanti in questi anni- prosegue Frongia- Al di la’ delle polemiche, contano i fatti: e’ di oggi l’ottima notizia secondo la quale i nuovi gestori hanno confermato tutti i dipendenti della piscina, che quindi non perderanno il lavoro e continueranno a rappresentare un punto di riferimento per gli iscritti.