Lazio, Vicecapo Polizia a studenti: non abbiate paura di osare in scelte nuove

Roma – “Non sono nata col sogno di fare la poliziotta, è una scelta che ho preso da grande. Ma ora non saprei immaginare la mia vita in un posto diverso da questo dove ho vissuto 37 anni”. È la sintesi del racconto della propria storia professionale che la vicecapo della Polizia, Maria Luisa Pellizzari, ha fatto ai tanti studenti del Lazio presenti (anche in modalità on line) all’iniziativa “L’Italia delle donne” organizzata dall’Assemblea regionale per celebrare la Giornata Internazionale della donna.

Agli studenti, e in particolare alle studentesse, l’alto dirigente della Polizia ha lanciato una sorta di appello: “Non abbiate paura di osare in scelte nuove e difficili vedrete che le vostre famiglie vi sosterranno. Inseguite i vostri sogni e abbiate il coraggio di buttare il cuore oltre l’ostacolo.”

“Forse è un po’ più difficile per le donne ma dovrebbero farlo tutti i ragazzi. Inseguite quelle cose che possono sembrare impossibili e stravaganti, perché la vita ci riserva delle opportunità e mette in evidenza dei talenti che magari una persona non pensava di avere. E siate voi stessi, perché il ritorno sarà solo positivo”.

Pellizzari ha ricordato che “il mio avvio è stato accompagnato da alcune occasioni dove si trattava di decidere quale porta aprire. A me è capitato da giovanissima di avere due opportunità. Avrei potuto ottenere un incarico più comodo nella segreteria di un importante vertice della mia amministrazione ma io non volevo questo, volevo misurarmi sul campo per vedere cosa ero in grado di fare.”

“Un po’ incosciente, di fronte a questa proposta, rilanciai dicendo ‘grazie ma voglio fare il poliziotto sul campo’. Mal me ne incolse perché fui avviata nella squadra mobile di Roma e da giovane funzionaria e molto inesperta fu un campo di vita molto importante. Li’ ho capito che una delle cose che avrebbe caratterizzato la mia professione sarebbe stata l’umiltà di mettersi vicino a persone più esperte di me, anche se con un grado inferiore. un periodo molto difficile ma anche gratificante”.

All’epoca “ero l’unica donna in quella squadra mobile ed era difficile per maschi e femmine trovare una giusta misura per un rapporto di collaborazione utile. Mi guardavano con sospetto e io anche, ma era naturale che fosse così.”

“Mi mancava un punto di riferimento, un modello, come interpretare questo ruolo mantenendo la mia specificità e, al di là delle difficoltà operative e investigative, trovare un modo per interpretare quel ruolo nel mio essere donna. È stato semplice risolverlo: mi sono detta ‘Sii te stessa’”. L’essere stata una ‘prima donna’ “un po’ mi piace e un po’ mi scoccia perché significa che il tempo passa e io mi invecchio”.

Già capo della Polizia stradale e dello Sco, per Pellizzari e soprattutto per il mondo della Polizia, era naturale il suo “salto” al vertice della Pubblica sicurezza nazionale: “La notizia non fece lo scalpore che invece ebbe come riscontro mediatico- ha detto- Io per prima ero stupita perché la consideravo come una normale evoluzione della mia storia e di quella della polizia. Era naturale che una donna arrivasse a un vertice. Bisognava solo darci il tempo di arrivare e saremmo arrivate: infatti siamo arrivate”. (Agenzia Dire)