LC, De Gregorio: segnale a Governo per proroga smart working e risparmi luce e gas

Roma – “Con la mozione della Lista Civica Calenda, votata oggi da tutte le forze politiche, l’Assemblea Capitolina intende mandare un messaggio chiaro al sindaco e al Governo: siamo con Gualtieri affinché metta in atto le azioni necessarie per sensibilizzare la popolazione al risparmio energetico.”

“Nello stesso tempo, vogliamo che da Roma arrivi un segnale preciso al Governo, e in particolare al ministro Brunetta. I contagi da Covid sono in risalita, i trasporti pubblici locali alla massima capienza e i rincari del carburante non accennano a diminuire: abbiamo uno strumento a disposizione, il lavoro agile, che sarebbe utile come deterrente all’aumento della circolazione del virus e contestualmente potrebbe aiutare le famiglie a risparmiare.”

“Vogliamo che venga presa in considerazione una proroga oltre il 31 marzo, autorizzando i dipendenti comunali a prestare il proprio servizio da casa. Il Sindaco Gualtieri faccia da apripista nella discussione nazionale”. Così Flavia De Gregorio, capogruppo della Lista Civica Calenda in Campidoglio, e i consiglieri della stessa lista Francesco Carpano e Dario Nanni.

“Come ha sottolineato il segretario di Azione Calenda proprio oggi, a proposito del rincaro delle materie prime- aggiunge De Gregorio- su alcuni argomenti bisogna però che arrivino segnali forti anche dal Governo.”

“Nel nostro caso, la Capitale ha tutti gli strumenti utili a dare il buon esempio: teniamo i termosifoni a temperature più basse, spegniamoli prima se non sono necessari e adoperiamoci per poter autorizzare i dipendenti del Comune ad effettuare il lavoro agile due o tre volte a settimana. Il risparmio sulle bollette di luce e gas del Campidoglio e delle famiglie romane sarà evidente”. (Agenzia Dire)