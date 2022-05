LCR-M5S: cinque mesi per carta identità elettronica ma giunta Gualtieri pensa a residenza abusivi

Roma – “Apprendiamo che il Campidoglio a trazione dem, anzichè dedicarsi al problema dei tempi di attesa per una carta d’identità e per la residenza – per le quali occorrono mesi -, stia studiando il modo per concedere subito in modo generalizzato la residenza agli abusivi.”

“Partendo dal presupposto che siamo i primi a voler tutelare le situazioni di fragilità e i cittadini che necessitano di supporto, la mozione con cui la maggioranza chiede di revisionare le norme in materia di iscrizione alla residenza non potrà in alcun modo trovare applicazione concreta ma soprattutto generalizzata.”

“Esistono infatti delle regole ed è impensabile che un Ufficiale dell’Anagrafe possa firmare degli atti che contrastino con quanto disposto dal decreto legge 47/2014 in materia di ‘Lotta all’occupazione abusiva di immobili’ il quale, all’articolo 5, prescrive che chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non possa chiedere la residenza in relazione all’immobile medesimo, precisando che ‘gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge’.”

“La mozione che la maggioranza porterà in Aula sembra più che altro un’iniziativa dal mero sapore demagogico destinata a non avere futuro. I soggetti fragili necessitano di politiche sociali concrete e valide che, ovviamente, siano in linea con i precetti normativi e i cittadini, più in generale, di un’Amministrazione che si adoperi concretamente per lo snellimento della burocrazia e delle procedure”. Così in un comunicato il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi, Antonio De Santis, il capogruppo capitolino M5S, Linda Meleo, e il consigliere capitolino M5S, Daniele Diaco. (Agenzia Dire)