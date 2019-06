“Contro le destre, l’alternativa: giustizia ambientale e sociale”, coordina Paolo Cento

La sinistra democratica si incontra al Caffè Letterario di Roma. “Contro le destre, l’alternativa: giustizia ambientale e sociale” è il titolo dell’incontro, coordinato da Paolo Cento, dove i vari esponenti della sinistra proporranno nuove idee alternative sul mondo del lavoro e dell’ambiente. L’appuntamento è per stasera alle ore 18 presso il Caffè Letterario (via Ostiense, 95 – Roma).

L’incontro sarà l’occasione per riunire molti esponenti di una sinistra democratica che, in un momento di incertezza, vogliono ribadire l’esigenza di una politica del fare. “Contro le destre, l’alternativa: giustizia ambientale e sociale” sarà un’opportunità per affrontare delle tematiche importanti come lavoro ed ambiente, con proposte innovative.

L’evento vedrà la presenza di diversi relatori. Saranno presenti Loredana De Petris (Presidente del Gruppo Misto del Senato della Repubblica), Rossella Muroni (Deputata LeU), Claudio Di Berardino (Assessore al Lavoro e alla Difesa dei diritti della Regione), Daniele Ognibene (Capogruppo LeU al Consiglio Regionale del Lazio), Giovanna Seddaiu (LeU II Municipio di Roma), Ottorino Ferilli (Sindaco di Fiano Romano), Filiberto Zaratti (Deputato della Repubblica), Gianluca Quadrana (Consigliere Regione Lazio Lista Civica Zingaretti) Giulia Ciafrei (Vice Sindaco di Velletri), Mattia Ciampicacigli, Bruno Proietti, Barbara Bonanni (Consigliera Comune Fiumicino), Cesare Roseti, Cristina Grancio (consigliera Comune di Roma nel Gruppo misto), Riccardo Sbordoni (Coordinatore Movimento Giovanile della Sinistra Roma e Lazio), Sabrina Albanesi, Claudio Pelagallo, Massimiliano Liani (Sindaco di Cineto Romano), Marianna Sturba (LeU), Stefano Zuppello, Enzo Foschi (vicesegretario del PD Lazio), Amedeo Ciaccheri (Presidente del VIII Municipio di Roma) – in contributo video – Marco Grimaldi (LeU).