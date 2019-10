Leccio piantumato in giardini vaticani: augurio in vista del Sinodo

Roma – Un leccio di Assisi sarà piantato nei Giardini vaticani durante una cerimonia augurale, oggi, 4 ottobre, festa di San Francesco, in vista del Sinodo per l’Amazzonia che si aprirà domenica. All’iniziativa, insieme con Papa Francesco, parteciperanno rappresentanti della Chiesa e delle comunità della regione latinoamericana. Secondo la sala stampa della Santa Sede, la piantumazione sarà “gesto visibile di un’ecologia integrale”.

Attraverso la cerimonia si intenderebbe “inviare un messaggio potente al mondo sull’impegno della Chiesa nella cura della nostra casa comune”. Durante la cerimonia insieme con la piantumazione è prevista una preghiera di consacrazione del Sinodo per l’Amazzonia, affinché “costituisca un passo fecondo per discernere nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia integrale in questa regione critica”. L’assemblea vaticana è in programma da domenica 6 al 27 ottobre. Il tema è ‘Amazzonia: Nuovi Cammini per la Chiesa e per una Ecologia Integrale’.