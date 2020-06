Lega ad Astorre: dove sono i 14 mln dati ad Ecotech per mascherine?

Roma – “Nicola Zingaretti ha buttato nella mischia anti-leghista una serie di imputati nel processo sulle spese pazze del Pd nel 2013? Ora e’ la volta di Bruno Astorre, che e’ tornato a farsi vivo dopo aver difeso con le unghie e con i denti la Regione Lazio sullo scandalo delle mascherine fantasma di Ecotech dei Castelli Romani, bacino elettorale del senatore. Non ha piu’ parlato dopo le inadempienze, le polizze e le certificazioni false. A proposito, la Regione Lazio ha ricevuto gli oltre 14 milioni di euro anticipati ad EcoTech? Auguriamo ad Astorre di uscirne pulito da rimborsopoli, noi non sappiamo come sia fatto un avviso di garanzia”. Cosi’ in un comunicato la Lega Lazio.