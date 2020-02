Lega: ai cittadini quanto costa accordo Lazio-Toscana?

Roma – “Quanto dovranno sborsare i romani per trasferire i rifiuti dalla Capitale in Toscana nei prossimi sette mesi? Il che incidera’, al di la’ del boom della Tari, anche sulle emissioni di Pm10 e dunque sulla salute dei cittadini. E’ utile ricordare che nel 2018 il trasferimento di 500mila tonnellate, fra rifiuti e residui di trattamento fuori regione, ha prodotto emissioni di polveri sottili pari a 5 volte quelle medie annue del Tmb Salario.”

“I romani e i cittadini delle province pagano pesantemente una gestione scellerata delle politiche dei rifiuti di Nicola Zingaretti, la cui ciliegina sulla torta e’ rappresentata dall’amministrazione disastrosa capitanata da Virginia Raggi. Una follia politica che pesa profondamente nei portafogli dei cittadini per chiudere il ciclo di rifiuti del Lazio, che ha varcato i confini persino dell’Italia”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo e i consiglieri della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Tripodi, Daniele Giannini, Laura Corrotti, Laura Cartaginese e Pasquale Ciacciarelli.