Lega: aiuti vanno estesi a settori in crisi

Roma – “Con il numero dei contagiati e vittime del Coronavirus nel nostro Paese, dobbiamo prepararci anche nella Capitale e nell’intera Regione Lazio ad affrontare la crisi economica che piombera’ sulla citta’ di Roma e le altre province laziali. C’e’ la necessita’ di avviare una collaborazione attiva con le categorie, contenendo gli effetti negativi sul tessuto produttivo e turistico del nostro territorio, che sta gia’ vivendo un crollo di presenze.”

“Aiuti che potrebbero congelare nei prossimi mesi gli oneri fiscali per le imprese colpite da danno certo. Piu’ l’emergenza sanitaria durera’ e piu’ sara’ grande l’impatto che il Coronavirus avra’ sulle attivita’ commerciali, con maggior ripercussioni sulle piccole e medie imprese. Per questo, abbiamo chiesto un Consiglio straordinario sia in Regione Lazio che al Comune di Roma, per capire da parte del Presidente Zingaretti e il sindaco Raggi quali contromisure intendono intraprendere.”

“Partendo gia’ dalla giornata di domani, dove in Commissione Sanita’ in Regione Lazio si dovrebbe parlare di Coronavirus anziche’ dell’Istituzione dell’Azienda 0. Allo stesso tempo, sempre domani avra’ luogo anche l’Assemblea Capitolina di Roma, all’interno della quale abbiamo gia’ fatto richiesta di un’audizione di Virginia Raggi. Ci auguriamo che nessuno voglia sottrarsi alle sue responsabilita’”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri Lega alla Regione Lazio e i consiglieri di Roma Capitale.