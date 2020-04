Lega: anche nel Lazio mascherine e guanti devono essere obbligatori

Roma – “Mascherine e guanti obbligatori anche nella Regione Lazio per frenare il prima possibile i contagi da Covid-19, seguendo l’esempio delle altre regioni che hanno gia’ preso questo provvedimento”. Cosi’ in una nota il capogruppo e i consiglieri della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, Laura Corrotti, Daniele Giannini e Laura Cartaginese. “In assenza di una cabina di regia centrale e’ opportuno che anche il presidente Zingaretti decida il prima possibile di intraprendere misure piu’ restrittive per poter limitare ulteriormente la diffusione dei contagi e distribuire gratuitamente a tutti i cittadini guanti e mascherine, che non siano pero’ come quelle finte simili piu’ a carta igienica gia’ distribuite in molti Comuni- concludono- Zingaretti basta ridere, i cittadini del Lazio hanno bisogno di risposte veloci”.