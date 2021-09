Lega, Baldassarre: Raggi rischia guinness dei primati per balle

Roma – “Dopo il Guinness dei primati per i rimpasti di giunta, e quello delle brutte figure, Raggi ora rischia di vincere anche quello delle balle: raccontare di aver salvato Roma, chiudendo poi i conti con un rosso di oltre i 100 milioni di euro, la dice lunga sulla trasparenza dei grillini, che non solo hanno devastato la città, ma oggi hanno anche la faccia di rivendicare vittorie inesistenti e di chiedere il voto per ‘finire l’opera’.”

“Ci chiediamo se con questa frase non la intendano come “darle il colpo di grazia”. Per fortuna, con Michetti e il centrodestra, dal 4 ottobre cambieranno le cose”. E’ quanto dichiara l’eurodeputata Lega e candidata al consiglio comunale di Roma, Simona Baldassarre. (Agenzia Dire)