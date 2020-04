Lega: basta favole, Lazio tra ultime regioni per tamponi effettuati

Roma – “Siamo all’ennesima dimostrazione del pressapochismo con cui l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, sta gestendo l’emergenza Coronavirus. Da qualche giorno continua addirittura a raccontare ai cittadini del Lazio favole su un sistema che non solo secondo lui avrebbe reagito bene ma sarebbe anche un modello da esportare su scala nazionale. Peccato che i dati raccontino un’altra storia: al momento, grazie al lavoro fatto dal sito Youtrend e diffuso in queste ore, il ‘modello Lazio’ e’ una delle ultime regioni per numero di tamponi effettuati, siamo a 39 ogni 10mila abitanti con 74.756 tamponi fatti a persone gia’ testate, con il Veneto al primo posto, 334 persone testate ogni 10.000 abitanti, la Provincia Autonoma di Trento al secondo con 321 e la Valle d’Aosta che ha sottoposto a test 311 persone ogni 10.000 residenti.”

“Un dato per cui c’e’ poco da festeggiare e su cui al contrario bisogna porre immediatamente riparo. Non e’ il momento di gloriarsi sulle disgrazie altrui come fatto nei giorni scorsi con la caduta di stile nei confronti degli amici lombardi. Capiamo il nervosismo, il caso delle mascherine con la visita della Guardia di Finanza rischia di mettere in risalto tutte le contraddizioni legate a spese enormi che presentano consegne al momento ‘fantasma’, per non parlare delle polizze. Cosi’ come riteniamo scorretto illudere i cittadini con ordinanze spot, ad esempio come quelle sulle Rsa dove in poche ore il controllo a tappeto e’ diventato solo un report da ricevere.”

“Non e’ un caso che a lanciare un grido di allarme sia anche il Sindacato Medici Italiani del Lazio che denunciano in una lettera indirizzata anche al Presidente Nicola Zingaretti l’impossibilita’ per i pazienti di poter avere accesso ai tamponi per la diagnosi di Covid. Basta storielle: e’ il momento di fare qualcosa davvero. Non ci faremo prendere ulteriormente in giro”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, e i consiglieri regionali Laura Cartaginese, Pasquale Ciacciarelli, Laura Corrotti e Daniele Giannini.