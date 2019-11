Lega: bene stabilizzazione, politica si scusi con Lsu

Roma – “Ai lavoratori socialmente utili chiediamo scusa per il ritardo, non devono ringraziarci”. Lo ha detto Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio, annunciando il voto favorevole del gruppo sulla proposta di legge concernente la Stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili ex art. 1, comma 2, d.lgs 81/2000 e dei lavoratori di cui alla d.g.r. 1799 del 01/08/2000 nell’ambito di politiche attive del lavoro”. “La Lega- aggiungono- ha fatto si’ che la Regione provveda ‘all’assegnazione di un incentivo finanziario in favore delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e delle societa’ a partecipazione pubblica che, nel rispetto delle relative facolta’ assunzionali stabilite dalla legislazione statale vigente in materia, procedano alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato’. Ne siamo orgogliosi”, sostiene Tripodi insieme ai consiglieri leghisti Laura Corrotti e Daniele Giannini.