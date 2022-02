Lega, Bordoni: Pnrr cambierà futuro di Roma

Roma – “Il Pnrr è un’opportunità unica per Roma che dobbiamo cogliere tutti insieme. La Lega è pronta a dare il suo contributo con la consapevolezza che gli assi di rilancio della città coincidono con quelli del turismo che va sostenuto sia per superare i danni creati dalla pandemia, sia per affrontare la sfida del cambiamento e della sostenibilità in vista del Giubileo 2025 e della candidatura all’Expo 2030”. Così in una nota il responsabile del dipartimento commercio Lega Salvini premier Lazio Davide Bordoni.

“Dobbiamo pensare a grandi opere per Roma insieme ai temi legati all’attuazione del Pnrr Turismo (Caput Mundi) che, come ha sottolineato il ministro Garavaglia nei suoi incontri istituzionali, richiede grande visione, capacità di gestione di una macchina amministrativa complessa e capacità manageriali sui temi del futuro perché devono essere ripensati e creati nuovi circuiti attrattivi dei flussi turistici. Con il Pnrr cambierà il futuro di Roma ed è una leva di sviluppo dove si gioca una sfida da vincere per tutto il Paese”, conclude Bordoni. (Agenzia Dire)