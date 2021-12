Lega, Cangemi: per suppletive Matone candidatura vincente

Roma – “La candidatura di Simonetta Matone per le suppletive al collegio Roma 1 è una candidatura vincente: puntiamo su una professionista esperta, preparata, che conosce Roma, le istituzioni e che saprà essere un importante valore aggiunto alla Camera dei Deputati.”

“A lei, che ha già dimostrato non solo competenza, ma anche capacità politica tanto in campagna elettorale quanto in questi mesi in Aula Giulio cesare, va il nostro pieno sostegno anche in questa nuova avventura elettorale”. E’ quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. (Agenzia Dire)