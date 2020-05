Lega: caso mascherine, aspettiamo Zingaretti in Aula

Roma – “Sono passati ormai due mesi dall’ultimo Consiglio straordinario in Regione Lazio in cui si parlava proprio di come si voleva affrontare l’emergenza Coronavirus: Zingaretti era assente e nessuno ha dato chiarimenti esaurienti in merito. Siamo al mese di maggio e oltre a non avere ancora chiara la situazione sul caso delle mascherine fantasma, non si sa neppure come si voglia affrontare la cosiddetta fase 2”. Cosi’ i consiglieri Lega alla Regione Lazio Laura Corrotti e Daniele Giannini durante l’incontro ‘Le mascherine fantasma di Zingaretti’.

“I nostri operatori affronteranno anche la fase 2, ormai alle porte, con una carenza di dispositivi di protezione individuale e Zingaretti non puo’ sollevarsi dalle sue responsabilita’ politiche legate al caso mascherine. Abbiamo chiesto di aprire il Consiglio regionale e di venire a riferire su cio’ che e’ accaduto: una vicenda che lascia dietro di se’ ancora troppi lati oscuri”, proseguono Corrotti e Giannini.

“Da quanto ci e’ stato comunicato nel recente sopralluogo al sito della Protezione Civile regionale, il fabbisogno giornaliero di dispositivi di protezione individuale si aggira intorno alla cifra di 225mila mascherine e circa 23mila camici- aggiungono- Rimangono quindi le perplessita’ e le preoccupazioni di come e’ stata gestita questa emergenza sin dalla sua fase iniziale, dove sembrerebbe che fino al 20 marzo gli operatori sanitari del Lazio non hanno avuto i dpi di cui necessitavano. Le responsabilita’ di questa gestione, a questo punto, saranno appurate nelle sedi competenti” “Abbiamo chiesto un Consiglio straordinario in cui si richiede la presenza fisica di Zingaretti: non puo’ sottrarsi alle sue responsabilita’ o passare alla controffensiva dichiarandosi parte lesa di questa vicenda Se esiste una parte lesa, lo sono i medici e tutti gli operatori sanitari che aspettavano gia’ un mese e mezzo fa ben sette milioni e mezzo di mascherine”, conclude Giannini.