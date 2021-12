Lega, Ciacciarelli: D’Amato non esalta più il sistema sanitario

Roma – “L’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, non esalta più il sistema sanitario, programmato per il Covid? Un sistema che torna a scricchiolare a discapito della sanità territoriale, infatti ho più volte sollecitato la riconversione delle strutture dismesse sul territorio regionale.”

“C’è l’esigenza anche dell’attivazione delle Usca ogni 50mila abitanti per i pazienti che non necessitano di ricovero ospedaliero e previste dal decreto legge 14 del 2020”. Lo dichiara, in una nota, Pasquale Ciacciarelli, presidente della Commissione Vigilanza sul pluralismo dell’informazione e consigliere della Lega in Consiglio regionale del Lazio. (Agenzia Dire)