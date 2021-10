Lega, Ciacciarelli: dati turismo incoraggianti, Regione Lazio non abbandoni operatori

Roma – “I dati sul turismo nella nostra Regione sono incoraggianti. Dopo un anno e mezzo dall’inizio della pandemia che ha letteralmente piegato l’intero settore, gli albergatori e tutti gli operatori tornano a respirare e ad avere fiducia nel futuro.”

“Queste aspettative vanno supportate da un’azione sinergica e concreta che veda l’ente Regione Lazio come capofila. Se da un lato, infatti, Assoturismo registra un trand positivo, dall’altro mette in guardia sul futuro, poiché ancora non siamo tornati ai dati ottimi del pre-pandemia.”

“Da qui a marzo, in cui è previsto il ritorno alla “normalità” in termini di presenze e fatturato, la Regione Lazio ha il compito di supportare tutti gli operatori del turismo, non lasciandoli soli in questo sprint finale verso il ritorno alla vita di sempre”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega), vice presidente della V Commissione Turismo del Consiglio Regionale del Lazio.