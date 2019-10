Lega: Cinque stelle divisi su Zingaretti, è caos

Roma – “L’accordo Pd-M5s continua a creare problemi che ricadono sui cittadini. Ora abbiamo meta’ gruppo 5stelle in Regione che appoggia Zingaretti e meta’ contrario. Risultato? Il caos totale. Esattamente la stessa cosa che sta avvenendo a Roma. Cara Raggi come vedi in casa 5stelle uno piu’ uno non fa 2 ma fa un disastro. Ci domandiamo se Roma e la Regione Lazio meritano tanta incompetenza e confusione. Questa non e’ politica per i cittadini ma un obbrobrioso tentativo di appicicare nomi uno vicino all’altro per tenersi la poltrona. Purtroppo i risultati di questo scempio sono sotto gli occhi di tutti. Basta fare due passi per la Capitale per capire i disastri che sta combinando la Raggi che ora strizza l’occhio a Zingaretti ma sa benissimo che neanche i suoi sono convinti di quello che stanno facendo. Basta con questa vergogna. Si dimetta il peggior sindaco della storia di Roma”. Cosi’ in un comunicato i deputati Claudio Durigon e Francesco Zicchieri rispettivamente coordinatore di Roma e provincia e coordinatore del Lazio della Lega.