Lega: cittadini non sono fessi, Raggi non arriva al ballottaggio

Roma – “Il disastroso bilancio della giunta Raggi e’ sotto gli occhi di tutti, ma i 5 Stelle riescono a negare anche l’evidenza dei fatti. Un fallimento certificato anche dal Pd, che pero’, pur di conquistare qualche poltrona, a Roma come al governo, non esita a strizzare l’occhio ai Cinque Stelle in vista di un ipotetico ballottaggio, in chiave anti Salvini. I romani non sono fessi: visti i disastri al governo dei giallofucsia e della Raggi a Roma, sapranno scegliere chi come la Lega vuole che Roma torni davvero Capitale e chi cerca alleanze solo per i propri interessi”. Lo dichiara la deputata della Lega Sara De Angelis.