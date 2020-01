Lega: con chiusura Galleria Giovanni XXIII traffico in tilt

Roma – “Sono dieci giorni ormai che si registrano grandissimi disagi alla circolazione a causa della chiusura della galleria Giovanni XXIII canna nord, che quotidianamente permette a migliaia di persone trasferimenti in tempi brevi verso i luoghi di lavoro. Com’era prevedibile i lavori e la conseguente chiusura della galleria hanno letteralmente mandato in tilt la viabilita’, paralizzando di fatto tutte le arterie di Roma nord, creando enormi difficolta’ agli operatori socio sanitari, alle ambulanze, ai pazienti e ai loro familiari costretti a ore di traffico inutile per raggiungere la zona, vista la presenza di numerosi presidi sanitari nelle vicinanze. In tutti i modi avevamo gia’ nutrito forti dubbi e grandi perplessita’ sulla programmazione dei lavori in questione, che avrebbero, come si e’ dimostrato paralizzato gran parte della citta’ e l’attivita’ degli esercenti della zona. Nonostante tutto la sindaca non ascolta nessuno ne accetta consigli, evidentemente troppo convinta delle proprie incapacita’, di cui ancora una volta i romani hanno avuto dimostrazione”. Cosi’ in un comunicato Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega del Lazio e Fernando Urciuolo, responsabile organizzativo della Lega di Roma Capitale.