Lega: contagi in palazzi occupati preoccupano

Roma – “Grazie al PD di Nicola Zingaretti e al M5S di Virginia Raggi si rischia un’ondata di contagi da coronavirus nei palazzi occupati abusivamente da senzatetto e immigrati. Complimenti agli oppositori del piano sgomberi voluto da Matteo Salvini a capo del Viminale. Oltre all’illegalita’ diffusa, dovremmo fare i conti anche con un’altra bomba socio-sanitaria che non avrebbe eguali. È il prezzo da pagare per difendere qualche voto?”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo e i consiglieri della Lega in Consiglio regionale del Lazio, Orlando Angelo Tripodi, Daniele Giannini, Laura Corrotti, Laura Cartaginese e Pasquale Ciacciarelli sul Selam Palace a Roma.