Lega, Corrotti: Roma-Lido, Alessandri chieda a Gualtieri se è d’accordo

Roma – “Dopo le parole di risposta dell’assessore viene un altro forte dubbio e cioè che tutto ciò che è stato annunciato nella legge di stabilità regionale non avverrà neppure tra sei mesi.”

“Intanto c’è poco da vantarsi visto che la Regione Lazio è proprietaria della linea Roma-Lido e se questa versa nel caos più totale c’è da chiedersi in che modo la Regione Lazio abbia esercitato la funzione di controllo in questi mesi.”

“E comunque l’assessore Alessandri farebbe bene a chiedere al sindaco Gualtieri cosa ne pensa della revoca della concessione, perché magari non è poi così tanto d’accordo”. Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega in Regione Lazio. (Agenzia Dire)