Roma – “Prima sui mezzi di informazione del Campidoglio e poi sui social, la Raggi spaccia i sessantadue nuovi bus diesel in autobus a metano. Un errore, l’ennesimo, smascherato dalla stessa delibera votata in consiglio comunale il 6 maggio scorso che certifica come siano stati spesi i 27 milioni di euro necessari a finanziare l’acquisto”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio.