Lega: distrutto centro anziani Parco Valli, costretti a freddo

Roma – “Nei primi giorni di giugno il Centro Sociale Anziani nel Parco delle Valli, nel quartiere Conca d’Oro, a causa di un incendio, e’ stato completamente distrutto. Da allora solo le solite ‘passerelle’. Prima il presidente del municipio, poi la sindaca Virginia Raggi, avevano promesso interventi immediati per ridare ‘al piu’ presto una casa agli anziani’ che quotidianamente lo frequentavano. Oggi, a meta’ dicembre, a distanza quindi di 6 mesi, l’inerzia, il pressapochismo e la burocrazia di Caudo e del Comune stanno lasciando, di fatto, centinaia di anziani senza il loro Centro Anziani”. E’ quanto dichiarano, in una nota, il coordinatore della Lega del III municipio di Roma, Cristiano Bonelli, e il consigliere municipale leghista Mario Astolfi. “Il Centro anziani- aggiungono- e’ stato voluto e istituito dalla giunta di centrodestra dopo una mobilitazione dei residenti della zona durata anni. Questo punto di aggregazione non e’ mai stato solo un luogo di ritrovo, ma anche un vero e proprio presidio in un parco con problemi legati agli insediamenti abusivi. A distanza di mesi, non resta che registrare solo belle parole e zero fatti. Purtroppo non solo non sono arrivate le risposte, ma probabilmente non bastera’ il 2020 a dare luce ad un nuovo Csa Conca d’Oro”.