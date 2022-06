Lega, Durigon: ecco il Pd, residenza premio a chi occupa e soldi ai rom

Roma – “Soldi per il sostegno alloggiativo ai rom che abbandonano i campi; voti che chiedono di dare la residenza a chi occupa abusivamente un alloggio, facendo diventare le occupazioni una corsia preferenziale per avere una casa comunale: è questo il Pd di Roma.”

“Per i Rom, soldi a pioggia senza garanzia di successo, per i furbi un premio a fronte di un reato. Tutto in barba a graduatorie e diritti. Letta cambi nome al suo partito: chi non tutela i cittadini non ha nulla di democratico”. Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore regionale del Lazio, Claudio Durigon. (Agenzia Dire)