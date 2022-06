Lega, Durigon: M5S sabota termovalorizzatore e Pd tace, Calenda che fa?

Roma – “I 5 Stelle vogliono sabotare il termovalorizzatore di ultima generazione per Roma. Pazzesco. Chissà cosa ne penserà Carlo Calenda di Azione chiamato in causa nella grande alleanza ideata da Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio, per le prossime regionali. Roma sporca e inquinata per i 5 Stelle e l’immobilismo del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Si sono odiati e si sono coniugati a discapito della Capitale”. Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito nel Lazio, Claudio Durigon. (Agenzia Dire)