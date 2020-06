Lega: emendamento Pd-M5S posticipa elezioni in Municipi IV e XI

Roma – “Ancora una volta questa maggioranza fa di tutto per impedire agli italiani di esercitare il diritto di voto. Questa volta ha presentato un emendamento ad hoc volto a posticipare le elezioni del IV e XI municipio a Roma. Se quindi prima di questa ennesima vergogna si prospettava verosimilmente settembre come prima data utile per poter far decidere i romani da chi essere governati e rappresentati, ora si dovra’ attendere la fine del mandato della Raggi. Capiamo che i disastri di questo sindaco siano sotto gli occhi di tutti ma impedire ai romani di potersi esprimere democraticamente e’ l’ennesima trovata sporca di questa maggioranza”. Lo dichiarano in una nota i deputati della Lega Sara De Angelis e Claudio Durigon.