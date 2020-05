Lega: errore in richiesta documentazione ‘Nessuno Escluso’

Roma – “La Regione Lazio non riesce ad essere chiara neanche su un avviso pubblico. I cittadini si sono interrogati per giorni sulla documentazione da presentare per le opportunita’ relative al progetto ‘Nessuno escluso’. L’errore e’ al momento della documentazione da caricare a sistema perche’ sull’avviso pubblico i redditi sono riferiti al 2019. Per l’Isee 2020 l’anno di riferimento per il patrimonio e’ lo stesso che per i redditi, ovvero il 2018 e non il 2019. Nessuno puo’ dirsi in possesso dell’Isee con redditi 2019.”

“Infatti inviando un’e-mail al servizio di assistenza arriva la seguente risposta: ‘Qualora, in fase di candidatura, non si fosse in possesso dell’ultima dichiarazione Isee 2019, ai fini dell’autocertificazione si potra’ ottenere una stima indicativa del valore del proprio Isee’ attraverso un link. Quindi si passa dai redditi dell’avviso pubblico all’Isee 2019 con il servizio di assistenza. Una confusione incredibile per un cittadino chiamato a presentare la domanda. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Orlando Tripodi, ha gia’ presentato un’interrogazione. Occorre rettificare con apposita nota esplicativa e modificare le comunicazioni rese pubbliche sia nella determina che nel portale istituzionale”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali della Lega, Orlando Tripodi e Laura Cartaginese.