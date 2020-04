Lega-Fdi: Campo Artiglio, no a ricovero senzatetto

Roma – “Riteniamo senza giustificazione e gravissimo il comportamento tenuto ieri dalla maggioranza di centrosinistra durante la seduta di Consiglio. Avevamo presentato un documento per affermare la nostra contrarieta’ e quella dell’intero Consiglio municipale nei confronti della proposta del Campidoglio di utilizzare la palestra del Campo Artiglio come ricovero per senza fissa dimora durante l’emergenza Covid-19 ma, nonostante le apparenti dichiarazioni di opposizione al progetto, il documento e’ stato bocciato dalla maggioranza di centrosinistra”. Lo dichiarano i capigruppo in II Municipio Andrea Signorini (Lega), Paolo Holljwer (Fdi) e Sandra Bertucci (Gruppo misto).

“Le motivazioni della loro contrarieta’? Non vogliono approvare un documento presentato dall’opposizione di centrodestra. Evidentemente per la Giunta Del Bello e per la maggioranza che la sostiene e’ piu’ importante anteporre gli interessi partitici alle richieste che pervengono dal territorio e dai residenti- proseguono gli esponenti del centrodestra municipale- In un momento dove la solidarieta’ e la collaborazione di tutte le forze politiche sono tra le armi principali per combattere questa pandemia e dare risposte rapide ai cittadini, un comportamento del genere ci lascia fortemente indignati. Continueremo a portare avanti le nostre battaglie garantendo rappresentanza istituzionale alle istanze dei cittadini e auspichiamo che la sinistra municipale smetta di anteporre logiche di parte agli interessi della collettivita’ ed al rispetto delle istituzioni”.