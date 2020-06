Lega: gestione campi Rom, dimostrata incapacità Raggi e Zingaretti

Roma – “Il ripetersi di roghi tossici, dentro e fuori il campo rom di Castel Romano da oltre 48 ore, mettono a serio rischio la sicurezza e la salute di intere famiglie che abitano nelle zone limitrofe; problematiche che vanno cosi’ ad aggiungersi alle gia’ presenti attivita’ illegali nell’area. Su questo, e’ evidente la responsabilita’ di Zingaretti e Raggi per non aver ancora adottato adeguate misure di sicurezza a difesa dei cittadini e non aver ancora concluso il processo per il superamento e la chiusura del campo rom”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio, il gruppo consiliare Lega Pomezia e il coordinatore Lega Pomezia Roberto Vettraino.