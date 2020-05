Lega: grande fuga Zingaretti su mascherine continua

Roma – “Continua la grande fuga di Nicola Zingaretti dal Consiglio regionale del Lazio, sperando che il ‘mascherina gate’ passi e non se ne parli piu’. Per questo, la Lega ha chiesto, tramite una proposta di legge, una commissione d’inchiesta sull’emergenza Covid-19. In Lombardia la commissione e’ stata istituita su proposta delle opposizioni; il che dimostra la trasparenza del governatore Attilio Fontana. Invece nel Lazio e’ in atto il tentativo di insabbiare una gestione ricca di punti interrogativi?”. Cosi’ il capogruppo, Orlando Angelo Tripodi, e i consiglieri della Lega, Daniele Giannini, Laura Corrotti, Pasquale Ciacciarelli e Laura Cartaginese, che hanno protestato mostrando uno striscione con su scritto ‘Zingaretti smascherato’ e una maxi-mascherina griffata Pd. Secondo i consiglieri del Carroccio, “e’ normale che Zingaretti, insieme al direttore della Protezione Civile Carmelo Tumello, risponda a Le Iene e non al Consiglio regionale sullo scandalo dei dispositivi di protezione? Ci sono altre ditte inadempienti come richiesto dalla Lega a suon di interrogazioni?”.